Ze sklepa zmizela jízdní kola

ZÁBŘEH - Majiteli vznikla škoda za více než 30 tisíc korun.

Policisté pátrají po pachateli, který se někdy v době od 25. do 28. srpna 2018 vloupal do sklepní kóje panelového domu na ulici Kosmonautů v Zábřehu. Poté, co násilím odstranil visací zámek zajišťující dveře sklepní kóje, z této odcizil dvě jízdní kola značky Romet Rambler. Majiteli tak způsobil škodu za 35 000 Kč.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. Za takové jednání pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí podle trestního zákoníku mimo jiné až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

29. srpna 2018

