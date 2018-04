Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vloupání do vozidel

ZÁBŘEH - Majitel našel vozidlo "přeparkované".

Policisté pátrají po pachateli, který se někdy ze soboty na neděli 29. dubna 2018 v Zábřehu na ulici Na Nové vloupal hned do dvou vozidel. Z vozu Fiat Panda odcizil autorádio. Dále se vloupal do vozidla Rover, u kterého poškodil spínací skříňku, kryt pod volantem a vnitřní obložení dveří, a to pravděpodobně s úmyslem s vozem odjet. Vozidlo totiž majitel našel asi o padesát metrů dále, než jej původně zaparkoval. Škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku 8 000 Kč.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Za takové jednání pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

30. dubna 2018

