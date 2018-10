Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvedený senior

ŠUMPERSKO - Při komunikaci na sociálních sítích buďte obezřetní.

Někdy v první polovině roku 2016 se 78letý muž ze Šumperska prostřednictvím sociálních sítí seznámil s 35letou Ruskou. Poté, co si začali dopisovat a několikrát se spojili také přes Skype, se začal senior postupně dozvídat podrobnosti z ženina života. Po nějaké době žena vyslovila přání, že by se ráda přestěhovala do Šumperku, kde by chtěla pracovat v nemocnici. Neměla k tomu ale dostatek finančních prostředků, proto požádala muže o pomoc. Pod různými záminkami z něj pak měla od března letošního roku postupně vylákat přes 102 000 Kč. Nejprve potřebovala přispět na nový pas, následně si musela vyřídit vízum. Musela také prokázat dostatek finančních prostředků na pobyt v České republice a zaplatit služby realitní kanceláři, která jí zprostředkovávala prodej bytu. Právě z peněz získaných prodejem bytu měla žena svému známému půjčku uhradit. Na to, že něco není v pořádku, přišel senior v Praze na letišti, kam jel ženu vyzvednout. Bohužel nepřiletěla a dále je nekontaktní.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Za takové jednání hrozí pachateli, v případě jeho zjištění, mimo jiné až pětiletý trest odnětí svobody.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Je zapotřebí si uvědomit, že si bez osobního kontaktu nikdy nemůžeme být jisti, s kým vlastně komunikujeme. Vytvoření falešného profilu je otázkou několika málo minut, a aniž bychom to tušili, můžeme rozkrýt své soukromí podvodníkům, kteří nás pak mohou různým způsobem vydírat.

Podvodníci dokáží velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, a to pomocí milých slov, lichotek a komplimentů. Často si propůjčují identitu odborníků z různých profesí, které v životě potkalo nějaké neštěstí, se kterým se v podstatě nikdy nevyrovnali. Zároveň předstírají nebývalý zájem o Vaše soukromí, a to klidně několik týdnů i měsíců, zkrátka do doby než nabydou dojmu, že vás mohou nějakým způsobem obelstít nebo třeba vydírat.

Neposílejte proto peníze nikomu, koho znáte jen z virtuálního prostředí. S nikým takovým nesdílejte ani intimní snímky nebo obdobné materiály. Ty mohou být později zneužity k vašemu vydírání.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

3. října 2018

