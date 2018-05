Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté z Týniště záchránili muži život

RYCHNOVSKO - U pacienta v přímém ohrožení použili defibrilátor.

Použití defibrilátorů, kterými jsou obvodní oddělení vybavena a k jejichž využití jsou policisté odborně proškoleni, není vůbec výjimečnou záležitostí. Násobenou radostí je akce končící záchranou života jako v posledním případě v Týništi nad Orlicí.

Běžná denní služba v neděli 18. dubna 2018 se praporčíkům Jiřímu Luňáčkovi, Jaroslavu Nyčovi a Lukáši Neupauerovi zdramatizovala v okamžiku, kdy jim operační důstojník oznámil akutní zdravotní problémy u třiašedesátiletého muže ve městě. Hlídka ihned naskočila do služebního vozu a vyrazila na místo. Dům ve vilové zástavbě naštěstí díky místní znalosti okamžitě objevili, a protože záchránaři ještě dojížděli z větší vzdálenosti, zahájili policisté u zkolabovaného muže oživující úkony. Jeden z nich připravoval defibrilátor k akci a druhý zatím prováděl nepřímou masáž srdeční, aby do mozku pacienta stále přicházela okysličená krev. Po analýze přístroj nařídil léčebný výboj, který policisté provedli a poté si již seniora převzali záchranáři, kteří dojeli na místo. Později pacienta transportoval vrtulník do nemocnice.

Až později si hlídka plně uvědomila, jak důležitý byl její včasný zákrok. Všem třem policistům opakovaně děkovali příbuzní zachráněného muže, stejně jako vedoucí týnišťské i rychnovské policie spolu s lékaři.

Policistům přístroje záchranáři zapůjčili na obvodní oddělení v místech, kde není dislokována výjezdová skupina ZZS. Policisté tak mohou účinně zasáhnout ještě dříve, než na místo dorazí sanitka s posádkou a příslušným vybavením. Policisty k zásahu vyškolili a vycvičili lektoři výcvikového a vzdělávacího střediska královéhradecké záchranky, a to v provádění základní neodkladné resuscitace, kterou můžou v indikovaném případě rozšířit o poskytnutí léčebného defibrilačního výboje. Vyhodnocení srdečního rytmu postiženého a doporučení nebo naopak nedoporučení výboje zajišťuje právě zmiňovaný přístroj. Pokud operátoři tísňové linky 155 identifikují z tísňové výzvy zástavu krevního oběhu postiženého, zároveň s pokynem k výjezdu nejbližší posádky ZZS mohou prostřednictvím operačního střediska policie požádat o rychlý zásah policisty v místě. Od realizace této spolupráce už policisté zasahovali u několika desítek zásahů, kdy ještě před příjezdem záchranné služby účinně zahajují nebo od laiků přebírají resuscitaci a v případě potřeby využívají AED, čímž významně zvýšují šanci postižených na přežití.



por. Mgr. Alena Kacálková

10. května 2018

