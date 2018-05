Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Spěchej pomalu!

RYCHNOVSKO - Závodníky zastavila česko-polská hlídka i strom.

Jezdit rychle se většinou nevyplácí. Přesvědčil se o tom mladík za volantem renaultu i další řidiči, které přibrzdila česko-polská hlídka.



Devatenáctiletý řidič osobního auta zn. Renault Megane, jedoucí včera v 19:30 po silnici č.I/14 od Lupenice směrem na Rychnov nad Kněžnou s největší pravděpodobností nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace. V táhlé pravotočivé zatáčce na mokré silnici dostal smyk, který nezvládl a s autem vyletěl do pravého silničního příkopu. Zadní částí auta narazil do stromu a poté se s vozem převrátil na střechu. Mladíka záchranáři převezli do nemocnice. Přítomnnost alkoholu u něj policisté na místě provedenou dechovou zkouškou vyloučili. Po provedené prohlídce osobního auta mu zadrželi osvědčení o registraci vozidla pro závady. Škoda této havárie je vyčíslena na 20.000 korun.

Stopku pro nedodržení povolené rychlosti viděli i čtyři čeští a dva polští řidiči, kteří uvízli v policejní síti česko-polské hlídky. Ta se tentokrát zaměřila na transit zaměstnanců do průmyslové zóny v obci Ohnišov a jejím okolí. Společná hlídka monitoruje všechny přijezdové o odjezdové trasy, a to zejména v době střídání směn, kdy mnozí řidiči projíždějí obcemi rychle a nebezpečně. Na tento jev opakovaně poukazují starostové obcí i samotní občané. Nejen česko-polské hlídky, ale i dopravní a pořádkoví policisté rychnovského územního odboru se na tyto rizikové komunikace opakovaně zaměřují.



Další informace k česko-polským hlídkám ZDE.

por. Mgr. Alena Kacálková

16. května 2018

