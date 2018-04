Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní střet dvou osobních aut

RYCHNOVSKO - Čtyři zranění v péči lékařů.

K vážné dopravní nehodě vyjížděli včera večer krátce po 19té hodině rychnovští policisté spolu se zbývajícími složkami integrovaného záchranného systému.



Na frekventovaném úseku silnice č.I/14 jel řidič osobního auta zn. Volkswagen Caddy od Solnice směrem na Lipovku. Z dosud nezjištěných příčin devětašedesátiletý řidič na přímém úseku silnice přejel do protisměru bezprostředně před protijedoucí osobní auto zn. Honda Civic. Došlo ke střetu předních částí obou aut, po kterém byla honda odhozena do pravého silničního příkopu a caddy zůstal stát na vozovce v protisměrném jízdním pruhu. Záchranáři ošetřili všechny účastníky této dopravní nehody, řidiče a spolujezdkyni z volkswagenu a řidičku a spolujezdce z hondy; jednoho z nich transportovali do nemocnice letecky. Dechová orientační zkouška na přítomnost alkoholu, provedena na místě policisty u obou řidičů, vykázala negativní výsledek. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 230.000 korun.



por. Mgr. Alena Kacálková

13. dubna 2018

