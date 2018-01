Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vloupal se do vozidla

JESENICKO - Majiteli vozu způsobil škodu přes 180 000 korun.

Jeseničtí policisté pátrají po pachateli, který se v noci z úterý na středu v obci Česká Ves na Jesenicku vloupal do vozidla BMW odstaveného na volně přístupném parkovišti. Do interiéru vozidla pachatel vnikl poté, co rozbil skleněnou výplň pravých zadních dveří. Uvnitř vozu pak demontoval a odcizil plastový rámeček elektronického snímání jízdních pruhů, zpětné zrcátko, mřížky ventilátorů, LCD monitor s elektronikou a autorádio. Ze střední části volantu odcizil airbag, z obou předních i zadních dveří demontoval kryty madel a ze zpětného zrcátka odcizil také auto kameru. Majiteli vozu tak na odcizených věcech způsobil škodu přesahující částku 150 000 Kč. Poškozením vozu vznikla škoda přes 30 000 Kč. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a poškození cizí věci.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

11. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+