Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Havárie vozidla

VÁPENNÁ - Po nárazu do stromu se vůz přetočil.

Dnes krátce před půl šestou hodinou ráno došlo na silnici I/60 před obcí Vápenná k havárii osobního vozidla. Sedmadvacetiletý řidič jel s vozem Opel Zafira ve směru od Pomezí. Na rovném úseku pravděpodobně v důsledku únavy vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil do vzrostlého stromu. Po nárazu se vozidlo přetočilo a zůstalo ležet na boku v pravém příkopu. Při havárii došlo k lehkému zranění řidiče. Zdravotnickou záchrannou službou byl převezen k ošetření do nemocnice. Provedená dechová zkouška vyloučila, že by řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu. Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 60 tisíc korun.

Přesné příčiny, okolnosti a souvislosti havárie vozidla jsou předmětem dalšího šetření policistů.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

2. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+