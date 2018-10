Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádáme svědky o spolupráci

HODONÍNSKO: Viděl někdo ranní havárii červeného osobního auta?

Těžce zraněnou řidičku transportoval dnes před devátou hodinou ranní vrtulník do nemocnice v Brně. Jedná se o devětatřicetiletou ženu, která jela s červeným osobním vozidlem Renault Thalia a mezi Kyjovem a obcí Kostelec havarovala. Nyní zjišťujeme, co bylo příčinou a jak k dopravní nehodě došlo. V souvislosti s tím žádáme o spolupráci i veřejnost. Jestliže má někdo jakýkoli záznam nebo informace, jenž by nám pomohly tuto událost řádně objasnit, nechť volá linku 158 nebo může kontaktovat přímo hodonínské dopravní policisty na služební mobilní telefon 724 275 039. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 2. října 2018

