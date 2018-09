Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Přejela do protisměru

HODONÍNSKO: Nabourala jiné auto a zranila se.

V pondělí před šestnáctou hodinou se v Moravském Písku střetla dvě osobní vozidla. Řidička Opelu se zřejmě plně nevěnovala řízení nebo v důsledku únavy ztratila pozornost a přejela do protisměru. Tam se bočně střetla s protijedoucím vozidlem Hyundai. Po střetu pokračovalo vozidlo dál v jízdě, najelo mimo komunikaci a narazilo do betonového sloupu. Dechové zkoušky obou řidiček měly negativní výsledek. Při nehodě utrpěla řidička opelu lehké zranění a byla převezena na vyšetření do nemocnice. Škoda na vozidlech byla vyčíslena na 100tisíc korun.

por. Bc. Petr Zámečník, 4. 9. 2018

vytisknout e-mailem Google+