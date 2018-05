Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bourala tři auta

HODONÍNSKO: Jednoho řidiče transportoval vrtulník.

V úterý před polednem se na silnici I/55 u Hodonína střetla tři osobní vozidla. Řidič Fiatu jedoucí směrem na Břeclav ze zatím nezjištěných příčin vyjel do protisměru a tam narazil do dvou vozidel VW Sharan a Dacie jedoucí v protisměrném jízním pruhu. Řidiče Fiatu s těžkým zraněním do nemocnice transportoval vrtulník, další dva řidiči vyvázli s lehkými zraněními. Příčiny nehody jsou nyní v šetření dopravních policistů. U těžce zraněného řidiče jsme nařídili odběr krve. Další dva řidiči byli podle dechových zkoušek střízliví.

Po dobu vyšetřování a odklízení následků je komunikace uzavřena. Objízdná trasa vede přes obec Lužice.

por. Bc. Petr Zámečník, 22. 5. 2018

