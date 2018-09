Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

ÚO F-M - Žádost o informace

Žadatel žádá kopie dokumentů.

Žádost o informace, cituji:

„Dobrý den, Obracím se na Vás s žádostí o úřední záznam a protokoly z jednání Policie ČR, konkrétně obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

Žádám všechny úřední záznamy a protokoly od Policie ČR od ......... do ........, které jsou vedeny na jméno ........, nar. ..........

Výše uvedené žádám zaslat na adresu: ................... a to do řádné lhůty k vyřízení“

Odpověď:

Povinný subjekt poskytuje tyto informace: V příloze zasíláme anonymizované dokumenty, které vznikly v rámci činnosti Vámi uváděného organizačního článku, a ve kterých evidujeme Vaše jméno, příjmení, datum narození „.........., nar. ......., .........., ......... “. Anonymizované části dokumentu jsou předmětem rozhodnutí (vedeno pod č. j. KRPT-...............), které společně zasíláme.

vytisknout e-mailem Google+