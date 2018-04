Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Okrádali seniory

BRNO: Čtveřice pachatelů úspěšně inscenovali fiktivní sociální kontroly.

Okamžitá reakce poškozené seniorky a ještě rychlejší reakce policistů stála za dopadením čtveřice pachatelů, kteří se od začátku roku zaměřili na okrádání seniorů. Trojici žen a jednomu muži se zatím podařilo prokázat pět případů, kdy se pod různými záminkami vloudili do příbytku seniora. Obvykle jedna z pachatelek důchodce zabavila, další z party pak prohledali obydlí a odcizili nalezené peníze či šperky. Tímto způsobem přišli na začátku ledna manželé starší osmdesáti let v Nových Bránicích o více než dvacet tisíc korun. Pachatelky se představily jako pracovnice městského úřadu s tím, že provádějí průzkum domácností. V nedalekém Ořechově ve stejný den o necelou půlhodinu později vyrukovali se stejnou báchorkou na stejně starého seniora. I když prohledali celý dům, na nic, co by odcizili, nenarazili a museli odejít s nepořízenou. V Přibicích se o dva dny později vloudili jako sociální pracovníci do domu seniora. Jedna z pachatelek se nechala provést domem, další dvě pak prohledaly obydlí a z nábytkové stěny odcizily skoro sedmdesát tisíc korun. Na konci ledna se čtveřice vypravila do Těšan. Tam se pod záminkou provádění kontroly soběstačnosti jedna z pachatelek domáhala vstupu do domu. Přitom se další dvě dostaly do obydlí. Ze zásuvky v pokoji pak odcizily nejméně deset tisíc korun v hotovosti. Osudným se partě ve věku od třiadvaceti do dvaačtyřiceti let stala akce v Hajanech. Tam se vloudili do domu důchodkyně, kde sebrali více než deset tisíc korun. To už měli kriminalisté řadu informací především o automobilu, kterým se pachatelé pohybují. Okamžité vyhlášení pátrání po podezřelém vozidle přineslo necelou hodinu po okradení seniora úspěšný výsledek. V Hostěradicích na Znojemsku policisté kontrolovali vůz s podezřelou osádkou. Tři ženy, z nichž dvě byly v minulosti za stejnou trestnou činnost trestané, měly navíc u sebe odcizené finance. Následně kriminalisté přeložili důkazy, na jejichž základě partě prokázali pět případů okradení seniorů. Dvě z pachatelek jsou nyní stíhané vazebně, zbývající dvojice pak na svobodě. Kriminalisté navíc nyní vyhodnocují získané informace a stopy, Zároveň předpokládají, že se jim podaří usvědčit pachatele z dalších podobných případů. Ať už Brněnska nebo Znojemska.

por. Bohumil Malášek, 25. dubna 2018

