Ukradli 20 LED reflektorů

KARLOVARSKO – Způsobili škodu kolem 85 tisíc korun.

V době od konce dubna do začátku května roku 2018 došlo v Karlových Varech ke krádeži materiálu v hodnotě kolem 85 tisíc korun. Zloději vnikli do objektu tenisových kurtů do prostoru, který slouží k uskladnění materiálu. Odtud odcizili 20 kusů LED reflektorů, jenž zde byly z důvodu demontáže haly dočasně uskladněny. Několik kusů bylo zajištěno v zastavárně na Teplicku.

Kriminalisté vypátrali dva muže ve věku 19 a 21 let podezřelé z této krádeže. Ze spáchání přečinu krádeže jim sdělili podezření. Starší z mužů byl již na začátku tohoto roku Okresním soudem v Semilech za přečin krádeže odsouzen. V případě prokázání viny jim tak za krádež spáchanou ve spolupachatelství hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let za způsobenou větší škodu.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

10. 8. 2018

