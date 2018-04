Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ukradl vozidlo z autoservisu

CHEBSKO – Dokonce se s ním vyboural.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání 28letého muže ze Sokolovska, jako obviněného ze spáchání přečinu Krádež.

Incident se stal koncem ledna roku 2018 v dopoledních hodinách v Aši. Obviněný měl odcizit z areálu autoservisu zaparkované odemčené vozidlo značky Volkswagen Golf s klíčky uvnitř.

O několik dní později muž s tímto odcizeným vozidlem cestoval ve směru od Okrouhlé a při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, zachoval se neohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a s vozidlem naboural do lampy veřejného osvětlení a následně do dřevěného oplocení. Obviněný utrpěl lehká zranění a z místa dopraní nehody byl odvezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Policisté vyzvali muže, aby se podrobil dechové zkoušce a testu, zda není ovlivněn návykovou látkou. Alkohol byl u řidiče negativní, avšak test na návykové látky pozitivní na Amfetamine/Metamfetamine.

Dopravní nehoda je předmětem dalšího šetření policistů.

Za přečin Krádež hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož se takového jednání v posledních třech letech dopustil opakovaně.

pprap. Bc. Soňa Hergezelová

nprap. Zuzana Týřová

6. 4. 2018

