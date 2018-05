Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ukradl kolo za padesát tisíc

JABLONEC NAD NISOU - Policisté od začátku měsíce šetří případ, kdy neznámý pachatel ze sklepní kóje ukradl jízdní kolo za víc jak padesát tisíc korun.

Od začátku tohoto měsíce jablonečtí policisté šetří případ, který se stal v době od 3. do 5. května v ulici Bousova v Jablonci nad Nisou. Tehdy dosud neznámý pachatel vnikl do sklepní kóje jednoho z domů a odcizil z ní jízdní kolo Kellys Stage 50 v hodnotě 54.990 Kč. Za tuto cenu si ho jeho majitel zakoupil teprve před třemi měsíci. Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří nyní případ šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestné činu krádeže. Pachateli v případě dopadení za spáchání uvedeného skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.





11. 5. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+