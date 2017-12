Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ukradl i obrazy

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Hrozí mu až osmileté vězení.

V uplynulých dnech jsme obvinili třiatřicetiletého muže z trestného činu krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. Nyní mu hrozí až osmileté vězení.

Pátrání a prověřování získaných poznatků dovedlo naše kriminalisty na stopu třiatřicetiletého muže, který se od listopadu loňského roku dopouštěl na Uherskohradišťsku majetkové trestné činnosti.

Na svém kontě má dvacet dva skutků. Některé spáchal za pomoci svých známých.

Vždy prostřednictvím nářadí se různými způsoby dostával do firem, areálů, chat a obchodů, kde kradl vše, co mělo nějakou cenu. Například naftu, elektrické a pracovní nářadí, měděné kabely, elektrické rozvaděče, pracovní obuv, zahradní nábytek, alkohol, oleje do motorů, ale i jezdecké sedlo, koňské ohlávky nebo skútr. Muž má na svědomí dokonce i vloupání do galerie a prodejny starožitností v ulici Otakarova v Uherském Hradišti, ke kterým došlo na začátku ledna nebo krádež pískovcové sochy z předzahrádky rodinného domu ve Svatováclavské ulici v Uherském Hradišti.

Muž se u výslechu ke všem činům přiznal a uvedl, že získané peníze z prodeje kradených věcí použil pro svoji potřebu.

Celková škoda přesahuje pět set tisíc korun. Po sdělení obvinění byl převezen do vazební věznice v Brně. Proti jeho pěti spolupachatelům bude v nejbližší době zahájeno trestní stíhání.

22. prosince 2017, por. Bc. Milena Šabatová

