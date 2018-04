Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ukradl 11 bonboniér

CHEBSKO – Policisté ho během několika minut zadrželi.

Jedenáct čokoládových bonboniér měl odcizit včera 34letý muž z Chebska z jednoho obchodního domu v Chebu. V odpoledních hodinách vstoupil muž do obchodu. Vystavené zboží měl vzít z regálu, vložit do svého batohu a poté projít přes pokladnu aniž by je zaplatil. Obchodu tak vznikla škoda přesahující 1 300 Kč.

O několik minut později policisté muže zadrželi. Ještě téhož dne ho vyslechli a sdělili mu podezření ze spáchání přečinu krádeže. Muž byl v posledních třech letech za krádež Okresním soudem v Chebu odsouzen a potrestán. Nyní mu tak v případě prokázání viny hrozí až 3 roky odnětí svobody.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

24. 4. 2018

