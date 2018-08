Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ukradl 10 000 000 yangů

Jihočeští kriminalisté stíhají hráče populární hry Metin2, z účtu jiného hráče kradl a vylepšoval si herní výbavu.

Co vše je možné ukrást? Například virtuální herní zbraně nebo peníze - yangy ze hry Metin2. Pokud k tomu využijete počítač, síť a pomůžete si podvodem, čekejte trest. Stejně jako musí nyní trestnímu stíhání čelit mladý muž (19 let) z Litoměřic. Vytvořil podvodnou phishingovou stránku pro internetový odkaz hry Metin2. Pomocí této lsti získal přístupové údaje k účtům a herním heslům dalších hráčů této hry a „naboural“ se do herního účtu muže ( 21 let z Českého Krumlova). Z herního účtu mu „sebral“ 10 000 000 yangů a herní výbavu, reálně zakoupenou za více jak 2 000 korun. Možná to celé zní jako špatná videohra, ale mladík je stíhán pro trestný čin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a také pro opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takovýchto dat. V případě odsouzení hrozí mladému hráči trest odnětí svobody v délce dvou let. Případ vyšetřují specialisté krajského ředitelství z oddělení informační kriminality.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

25. srpna 2018

