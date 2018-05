Ukončení vyšetřování veřejných zakázek

Policejní orgán, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, ukončil vyšetřování veřejných zakázek.

Státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze kriminalisté NCOZ předložili spisový materiál s návrhem na podání obžaloby na šest fyzických osob a jednu právnickou osobu, a to pro podezření ze spáchání trestných činů „poškození finančních zájmů Evropské unie“, „porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“, „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a při veřejné dražbě“, „přijetí úplatku“ a „podplacení“.

K trestné činnosti mělo dojít v období od února 2015 do srpna 2015 v souvislosti a při zadávání veřejných zakázek „Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 20 milionů korun bez DPH a „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 35.672.000,- korun bez DPH zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.



V případě pravomocného rozsudku hrozí fyzickým osobám dle konkrétní právní kvalifikace trest odnětí svobody v rozmezí od 3 do 10 let.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

14. května 2018

