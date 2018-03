Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Ujížděl hlídce, až narazil…

PARDUBICE – Blokace řízení a drogy, to byl nejspíš důvod, proč řidič vozidla Peugeot deset minut po 3. hodině ráno na výzvu dubinské hlídky k zastavení nereagoval a snažil se ujet.

Zajištění osádky vozidlaSvou jízdou ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, nerespektoval rychlost, ani dopravní značení, křižovatkami i ulicemi města projížděl jakoby byl stále na hlavní komunikaci, několikrát jel v protisměru, „přeskakoval“ zpomalovací pásy a v závěru se vydal na cyklostezku, kde jeho zběsilá jízda skončila nárazem do dopravního značení.

Policisté se po celou dobu radiostanicí domlouvali s kolegy z pohtovostního a eskortního oddělení, neustále jim udávali místo, kam odbočil, jenže řidič kličkoval natolik, že nebylo možné odhadnout, kudy pojede a v jakém místě by mu mohli jeho zběsilou jízdu byť i pomocí zastavovacích pásů překazit. Pásy nakonec potřeba nebyly, do cesty se mu připletlo kovové zábradlí a svislé dopravní značení, do nichž naboural. Následovalo zajištění a užití donucovacích prostředků jak ze strany dozorčí služby obvodního oddělení.

Ve vozidle spolu s 35letým mužem za volantem cestovali jeho dva kamarádi ve věku 34 a 38 let. Ten nejmladší utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice na ošetření.

Lustrace řidiče ukázala, že má zákaz řízení motorových vozidel, dechová zkouška byla sice negativní, ale pozitivní byl výsledek testu na látku „Amfetamin“. Padlo i přiznání, že tuto drogu užil před 4 dny a dobrovolně se podrobil odběru žilní krve.

Za maření výkonu úředního rozhodnutí mu v případě uznání viny hrozí až dvouleté vězení.

por. Bc. Eva Maturová

tisková mluvčí

23. března 2018

vytisknout e-mailem Google+