Události z okresu Bruntál

Měl si nechat zasílat peníze firmy na svůj účet

Policista oddělení hospodářské kriminality zahájil v těchto dnech trestní stíhání 33letého muže ze zločinu podvodu. Je mu kladeno za vinu, že jako zaměstnanec poškozené společnosti v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch, měl využít důvěry své známé, která pracovala ve firmě v Krnově a pod smyšlenou legendou, že jeho zaměstnavatel má zablokované peněžní účty, ženu přesvědčit, aby veškeré platby za vystavené faktury zasílala na jeho soukromý účet. Od prosince 2017 do února 2018 obviněnému byla na účet zaslána celková částka ve výši 832 tisíc korun. Aby zakryl podvodné jednání, měl obviněný přesvědčit i svého zaměstnavatele, že naopak firma z Krnova má finanční problémy. Podvodně získané peníze měl obviněný použít pro svou potřebu. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody do výše osmi let.

Legenda vnuk

Opět jsme se setkali s podvodným jednáním, kde si pachatel vybral za oběť osobu seniorského věku a vydával se za jejího rodinného příslušníka.

Albrechtičtí policisté ve spolupráci s krnovskými kriminalisty prověřují případ podvodného jednání na seniorce. Dne 9. 5. 2018 prozatím neznámý pachatel telefonicky kontaktoval 81letou paní z Albrechticka s tím, že se vydával za jejího vnuka a pod legendou, že má zablokovaný účet, jí požádal o poskytnutí hotovosti ve výši 200 tisíc korun. Po telefonátu si poškozená ověřila informaci u rodinných příslušníků, kteří případ oznámili policistům.

Znovu nabádáme, aby senioři, pokud je požádá rodinný příslušník – vnuk, vnučka- v telefonickém hovoru o peníze, si sdělené informace zpětně ověřili u dalších rodinných příslušníků a žádné finance cizím lidem nedávali, byť se odkazují na jejich příbuzné. V případě telefonických kontaktů si také zapsali, pokud jim to přístroj zobrazí, telefonní číslo volajícího a událost oznámí policistům.

Více informací o preventivní činnosti zaměřené na seniory: http://www.policie.cz/clanek/policiste-seniorum.aspx

Ladil rádio a havaroval

Ve středu 9. 5. 2018 ve Městě Albrechticích řídil 62letý muž vozidlo Volkswagen a přitom začal ladit rádio. Sjel s vozidlem za pravý okraj vozovky, kde přední částí automobilu narazil do sloupu veřejného osvětlení. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda činí 85 tisíc korun.

Vloupání do vozidla

V době od 7. do 8. 5. 2018 v Bruntále na ulici E. Krásnohorské neznámý pachatel vnikl do zaparkovaného vozidla Škoda Felicia. Odcizil nalezenou peněženku s hotovostí 200 korun, platební kartou a doklady. Způsobená škoda činí 500 korun. Bruntálští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Nehoda na motocyklu

Dne 8. 5. 2018 v 16:00 hodin v katastru obce Tvrdkov na lesní cestě jel 27letý muž s motocyklem MiniRocket pod vlivem alkoholu a zavadil o ležící část stromu. Poté narazil do dalšího stromu a z motocyklu spadl. Na motocyklu se za řidičem nacházela 11letá spolujezdkyně, která také po nárazu upadla. Řidič neměl za jízdy na hlavě ochrannou přilbu a utrpěl poranění hlavy. Spolujezdkyně přilbu měla, ale i tak utrpěla lehká zranění. U řidiče byla provedena orientační dechová zkouška, která vykázala hodnoty přes jednu promile. Policisté také zjistili, že muž má udělen soudem zákaz řízení a to do února 2020, motocykl není řádně zaregistrován v evidenci motorových vozidel, nemá přidělenou registrační značku a není ze zákona pojištěn. Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pod vlivem alkoholu rušil noční klid, skončil na záchytce

Dne 5. 5. 2018 na ulici Myslivecká ve Vrbně pod Pradědem 25letý muž rušil noční klid hlasitou produkcí hudby. Ve svém jednání pokračoval i po upozornění přivolaných policistů, na které začal být vulgární. Neuposlechl opakovaných výzev, aby svého protiprávního jednání zanechal a tak byl za použití donucovacích prostředků zajištěn. Při orientační dechové zkoušce mu bylo naměřeno přes 2,5 promile alkoholu a střízlivěl na záchytné stanici v Opavě. Jeho přestupkové jednání bude předáno správnímu orgánu k projednání.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

10. 5. 2018

