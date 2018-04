Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Události z okresu Bruntál

Bruntál -krást v obchodech měl cigarety a alkohol

Z přečinu krádeže obvinil policejní komisař oddělení obecné kriminality v těchto dnech 31letého muže. Obviněný, přestože byl v minulosti opakovaně odsouzen za majetkovou trestnou činnost, měl od 28. 2. 2018 do 3. 4. 2018 v sedmi případech v prodejnách v Rýmařově odcizit různý alkohol a tabákové výrobky v celkové hodnotě kolem 5 tisíc korun. Se zbožím měl následně z prodejen utéct. Po poslední krádeži byl zadržen policisty. Dechová zkouška u muže vykázala pozitivní hodnoty, které se pohybovaly přes 3,5 promile, střízlivěl na záchytné stanici. Po vystřízlivění si vyslechl obvinění a nyní je jeho trestní stíhání vedeno vazebně. Hrozí mu trest odnětí svobody do výše tří let.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

6. 4. 2018

