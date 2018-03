Události z okresu

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bruntál - loupež, vydírání a jiné....

Tržbu a zboží měla zpronevěřit

Policejní komisař oddělení hospodářské kriminality zahájil dnes 23. 3. 2018 trestní stíhání 28leté ženy z Bruntálu z přečinu zpronevěry. Je jí kladeno za vinu, že od listopadu 2017 doposud neodevzdala po ukončení pracovního poměru tržbu za zboží a alkoholické nápoje limitovaných edicí určené k prodeji po České republice, které jí byly svěřeny pražskou firmou. Zboží si měla ponechat a peníze užít pro vlastní potřebu. Způsobená škoda činí přes 53 tisíc korun. Obviněné nyní hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let.

První ho měli oloupit a pak mu vyhrožovat

V těchto dnech policejní komisař oddělení obecné kriminality Krnov zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 18 a 20 let a to ze zvlášť závažného zločinu loupeže ve formě spolupachatelství a jednoho z nich ještě pro přečin porušování domovní svobody. Protiprávního jednání se měli dopustit tím, že v prosinci 2017 v činžovním domě v obci na Albrechticku zazvonili na byt poškozeného a po otevření dveří ho měl jeden z obviněných napadnout a druhý vniknout do bytu. Ten měl prohledat a odcizit nalezenou hotovost 1 300 korun. V této souvislosti je ještě mladší z obviněných stíhán spolu se 44letou ženou za přečiny nebezpečného vyhrožování a vydírání. Toho se měli dopustit v lednu a březnu 2018, když měli fyzicky napadnout poškozeného a vyhrožovat mu zabitím s tím, že má stáhnout trestní oznámení ohledně prosincové události. Trestní stíhání nejmladšího z obviněných je vedeno vazebně. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

23. 3. 2018

