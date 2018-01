Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Události z okresu

Bruntál - manželku měl dva roky týrat, krádež nafty a Silvestr "oslavil" na záchytce.....

V posledních dnech loňského roku zahájil policejní komisař oddělení obecné kriminality Bruntál trestní stíhání 32letého muže ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečinu ohrožování výchovy dítěte. Je mu kladeno za vinu, že v obci na Rýmařovsku měl od července 2015 do listopadu 2017, po požití alkoholických nápojů, opakovaně slovně a fyzicky napadat svou manželku. Jeho jednání vyvrcholilo v červnu 2017, když požadoval po manželce její mobil a přístupová hesla, aby mohl zkontrolovat jeho obsah. Žena mu ho odmítla dát a při tom jí měl způsobit poranění ruky. Při lékařském ošetření žena uvedla zdravotníkům, že upadla ze schodů. Na konci června měl manželku fyzicky napadnout tak, že jí měl způsobit zlomeninu nosu, otřes mozku a podlitiny v obličeji. Po tomto útoku poškozená již věc oznámila a policisté po zjištění všech okolností muže vykázali z obydlí na deset dnů. Svého jednání se obviněný měl dopouštět i před dětmi, které měl také napadat. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše osmi let.

Poškození vánočního sněhuláka objasněno

Vrbenští policisté objasnili poškození vánočního sněhuláka. Dvojici mladíků ve věku 18 a 20 let sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci. Je jim kladeno za vinu, že dne 25. 11. 2017 ve Vrbně pod Pradědem měli poškodit kovovou konstrukci vánoční ozdoby a způsobit škodu přesahující 15 tisíc korun. Policistům uvedli, že na sněhuláka vylezli, protože se s ním chtěli vyfotit. Nyní svého jednání litují a způsobenou škodu se budou snažit uhradit. Hrozí jim trest odnětí svobody do výše jednoho roku.

Krádež nafty

Rýmařovští policisté prověřují krádež nafty. Prozatím neznámý pachatel vnikl v době od 30. do 31. 12. 2017 v lese v katastru obce Dětřichov nad Bystřicí do nádrží dvou zaparkovaných pracovních strojů a odčerpal 130 litrů nafty, kterou odcizil. Způsobená škoda činí 6 tisíc korun.

Krádež oplocení ski areálu

V době od 24. do 25. 12. 2017 v lyžařském areálu v katastru obce Andělská Hora odcizil prozatím nezjištěný pachatel přes 25 metrů plastového oplocení dětského hřiště. Způsobená škoda činí 7500 korun. Vrbenští policisté případ prověřují jako podezření z přečinu krádeže a přivítají informace, které by vedly ke zjištění pachatele a nalezení odcizené věci. Svědci ať kontaktují přímo vrbenské policisty na obvodním oddělení, nebo telefonicky na číslo 974 731 761.

Drahý nákup

Nakupování se velmi prodražilo 65leté ženě, která dne 29. 12. 2017 byla v Bruntále v obchodě na ulici Zeyerova a v nákupním vozíku si zapomněla kabelku. V ní měla doklady, platební kartu, peněženku s hotovostí 15 tisíc korun a další osobní věci. Pachatel toho využil a kabelku odcizil. Způsobená škoda přesáhla 16 tisíc korun.

Silvestra „oslavil“ na záchytce

Ve večerních hodinách posledního dne roku 2017 přijali krnovští policisté oznámení o muži, který leží na zemi na náměstí Hrdinů. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o 56letého muže, který je v silně podnapilém stavu. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu přesahující 3 promile. Muže zajistili a převezli na záchytnou stanici k vystřízlivění. Je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku.

por. Bc. Pavla Jiroušková

2. 1. 2018

