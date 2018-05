Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Uctili jsme památku padlých četníků

VSETÍNSKO: Pietní akt před budovou Územního odboru Vsetín.

V pátek 4. května dopoledne proběhl před Územním odborem ve Vsetíně pietní akt za četníky, kteří položili svůj život během 2. světové války. V tento den si připomínáme nejenom 73. výročí osvobození města Vsetína, ale také 71. výročí původního odhalení pamětní desky padlých četníků.

Pamětní deska příslušníkům četnictva byla poprvé odhalena 4. května 1947 na budově Okresního národního výboru u vchodu k okresnímu velitelství SNB ve Vsetíně a sejmuta byla podle dostupných informací v polovině 60. let, když se stěhovalo okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti do nové budovy na ul. Hlásenka ve Vsetíně.

Pamětní desku jsme nalezli před třemi lety ve sklepení budovy Policie ČR Územního odboru Vsetín, zrekonstruovali ji a rozhodli se ji nainstalovat na budovu, tak aby měla své důstojné a čestné místo.

Dnešního vzpomínkového aktu se zúčastnil náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plk. Mgr. Bohdan Varyš, starosta Vsetína Ing. Mgr. Jiří Růžička dále dcera jednoho z padlých četníků paní Drahomíra Černocká a zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu. Památku uctili svojí přítomností i zástupci městských policií a policisté Územního odboru Vsetín.

Četníci, kteří položili svůj život během 2. světové války

Z celkového počtu 60 členů bezpečnosti v okrese jich bylo 15 žalářováno a 5 pak se nedočkalo osvobození. Jedním z prvních byl vrchní strážmistr Vavřinec Míša, velitel četnické stanice ve Valašské Polance, který byl pro nepřátelské chování k v červnu 1940 zatčen, uvězněn a v únoru zemřel v koncentračním táboře v Grusenu. Druhou obětí byl vrchní strážmistr Josef Znoy, velitel stanice ve Velkých Karlovicích. Zradou těch, kterým důvěřoval, se dostal v říjnu 1941 do rukou gestapa a v květnu 1942 byl v Mauthausenu popraven. Další obětí zrady se stal strážmistr Ludvík Bača z Hošťálkové, který za to, že všem potřebným osobám poskytoval úkryt, stanul za heydrichiády i se svou manželkou na popravišti. Čtvrtým byl známý poručík Rudolf Gurecký, okresní velitel ve Vsetíně. V lednu 1945 při rozsáhlém zatýkání na Vsetíně prchl do hor k partyzánům, odtud však byl vylákán do Brna, kde byl v březnu zatčen a začátkem dubna skončil svůj život v plynové komoře v Mauthausenu. Poslední obětí byl strážmistr Ivan Tomišín, kterého zastřelili v den osvobození Vsetína.

4. května 2018, mjr. Mgr. Lenka Javorková

