Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

U autobusového nádraží v Benešově došlo ke střetu osobního vozidla s chodcem

BENEŠOVSKO – Žádáme svědky události, aby veškeré informace, které by mohly pomoci objasnit průběh nehody, nahlásili na policii.

V úterý 27. března letošního roku kolem půl třetí odpoledne došlo ke střetu vozidla s chodcem. Celá událost se odehrála u autobusového nádraží v Benešově. Řidič osobního vozidla výrobní značky Škoda Octavia vyjížděl z vedlejší silnice (ulice Žižkova) na hlavní silnici (ulice Nádražní). Tou dobou křižovatkou procházel muž. Když se řidič rozjížděl, aby vjel do ulice Nádražní, přehlédl chodce a přední částí vozidla do něj narazil. Chodec utrpěl lehká zranění, se kterými byl zdravotní záchrannou službou převezen do nemocnice k ošetření.

U tohoto incidentu zastavila řidička, která ale z místa odjela ještě před příjezdem policejních hlídek. Jelikož mohla celou událost vidět a být tak svědkem dopravní nehody, policisté žádají, aby se jim přihlásila na telefonních číslech: 974 871 251, 974 871 261, anebo se dostavila přímo osobně na dopravní inspektorát v Benešově. Na autobusovém nádraží bývá velká frekvence osob. Policisté se tak obracejí směrem k veřejnosti se žádostí o pomoc. Jakékoliv informace, které by přispěly k objasnění této dopravní nehody, přijmou policisté na výše uvedených telefonních číslech. Využít můžete také linku 158. Za spolupráci děkujeme.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

19. dubna 2018



