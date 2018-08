Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tržbu si vedoucí zřejmě ponechávala pro vlastní potřebu

JIČÍNSKO – Teď jí za to může hrozit až pět let vězení.

Ilustrační fotoJičínští kriminalisté v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení pro přečin zpronevěra, kterého se měla dopustit devětadvacetiletá žena tím, že jako vedoucí prodejny s náhradními díly neodváděla tržbu na účet poškozené společnosti.

Následně provedená inventura pokladny odhalila další finanční schodek v celkové výši přesahující částku 319 tisíc korun. Poté co s vedoucí společnost rozvázala pracovní poměr, uhradila z dlužné částky 98 tisíc korun. Žena následně uznala svůj dluh a zavázala se, že zbylou pohledávku firmě splatí do 20. srpna letošního roku. To však do současné doby neučinila. Celková škoda přesahuje částku 221 tisíc korun.

V případě prokázání viny tak ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

