Třináctiletá dívka se nevrátila domů. Naposledy telefonicky hovořila se svou matkou tento týden v úterý

BENEŠOVSKO – Benešovští kriminalisté po ní intenzivně pátrají. Zároveň žádají veřejnost o spolupráci.

Poslední zprávy o pohřešované dívce, kterými kriminalisté disponují, poukazují na to, že se může zdržovat v hlavním městě Praha se svojí kamarádkou. Z výsledků šetření se podařilo zjistit, že dívka měla odjet dne 5.8.2018 z Týnce nad Sázavou za kamarádkou do Čerčan. Poslední telefonický kontakt s ní měla její matka a to dne 7.8.2018 kolem druhé hodiny odpoledne. Matce sdělila, že přijede ještě téhož dne domů v šest večer, ale domů nedorazila a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Toto není poprvé, kdy pohřešovaná dívka nedorazila domů a nikomu se neozvala. V minulosti již několikrát odjela neznámo kam a nedávala rodině o sobě žádné zprávy.

Pohřešovaná dívka je štíhlé postavy, vysoká 150 cm. Má snědou pleť a hnědé oči. Na hlavě delší černé vlasy, které nosí většinou do culíku. Naposledy byla viděna v bílých džínových kalhotách, černé bundě do pasu, která má na ramenou špatně viditelné tři pruhy. Dále byla oblečena v bílém tričku bez nápisů a motivů. Na nohou měla bílé tenisky, které mají vzadu zeleně svítivý znak. Dále bylo zjištěno, že trpí vadou sluchu a řeči. Léčí se na psychiatrii z důvodu sebepoškozování, proto může mít po těle viditelné jizvy od řezných ran.

Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo dívku vypátrat, obracejí se tak kriminalisté na veřejnost se žádostí o pomoc. Veškeré poznatky, zejména k místu jejího výskytu či pobytu přijme jakákoliv policejní služebna, případně je můžete telefonicky sdělit přímo kriminalistům na telefonním čísle974 871 531, anebo prostřednictvím tísňové linky 158. Za spolupráci děkujeme.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

10. srpna 2018

