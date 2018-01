Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Třikrát se vloupal do prodejen na Prostějovsku

PROSTĚJOV - A třikrát v jiných okresech.

Z přečinu krádež a přečinu poškození cizí věci viní prostějovští kriminalisté pětapadesátiletého muže z Prostějovska. Těchto skutků se měl obviněný dopustit nejméně v šesti případech. Tři z nich, které se staly na Prostějovsku, vyšetřují prostějovští kriminalisté. Jedná se o vloupání do prodejny v obci Pavlovice u Kojetína a dvě vloupání do prodejny v obci Čelčice. Ve všech třech případech měl obviněný do objektu vniknout po rozbití výlohy obchodu. Svým jednáním měl v uvedených prodejnách způsobit škodu vyčíslenou na bezmála 40 tisíc korun. Na základě důkazů zajištěných při důkladném prověřování dnes již obviněnému muži nezbylo než se ke vloupání do tří prodejen na Prostějovsku přiznat. S tím se však prostějovští kriminalisté nespokojili a muž se následně doznal i k dalším třem případům, kterých se měl dopustit v okresech Olomouc, Kroměříž a Přerov.

Protože se jedná o člověka s kriminální minulostí, který byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech již potrestán, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. František Kořínek

10. ledna 2018

