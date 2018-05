Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tři řidiči přežili svoji smrt

České Budějovice - Třeboň - Večer se odehrála u Třeboně třetí tragická dopravní nehoda, vyžádala si život řidičky osobního vozidla.

Před čtvrtou hodinou odpolední došlo k dnešní třetí tragické dopravní nehodě na jihočeských silnicích. Na trase České Budějovice – Třeboň se střetla tři osobní motorová vozidla a kamion. Nehoda si vyžádala život řidičky vozidla Hyundai červené barvy. Jak předběžně zjistili policisté, řidička Hyundai jela od Lišova na Třeboň a přejela v jednom okamžiku pravděpodobně do protisměru a narazila svoji levou přední částí automobilu do místa u levé přední pneumatiky nákladního vozu, který převážel dřevěnou štěpku a jel od Třeboně na Lišov. Její vozidlo bylo odmrštěno mimo vozovku a nákladní vůz dostal smyk a přes střechu se napříč silnicí převrátil na levý bok. Při této havárii úplně zdemoloval vozidlo Škoda Octavia, které jelo od Českých Budějovic za Hyundai a ještě dopadl na třetí jedoucí vozidlo značky Renault. Řidič Renaultu vyvázl bez zranění, řidič kamionu a Octavie, ti byli převezeni po prvotním ošetření do nemocnice. Podle posledních informací neutrpěli závažná zranění. Podle stavu všech vozidel, se všichni tři přeživší řidiči „znovu narodili“. Jaká je přesná příčina nehody? To vyšetřují nadále policisté. Komunikace byla do nočních hodin obousměrně uzavřena. Řidiči buďte na svých cestách opatrní! Věnujte svoji pozornost pouze řízení vozidla!!!

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

29. května 2018

