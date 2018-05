Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vrátil se na místo činu

LIBEREC – Recidivista skončil v policejní cele. Hrozí mu až tři roky ve vězení.

V sobotu 5. května v den oslav Květnového povstání „úřadoval“ v jednom z obchodních domů v Liberci teprve 20 letý recidivista. Třemi opakovanými návštěvami „poctil“ prodejnu s alkoholem svou návštěvou.

Liberečan, který již v minulosti byl potrestán rozsudkem Okresního soudu pro majetkovou trestnou činnost, poprvé ten den navštívil prodejnu krátce před patnáctou hodinou. Nejprve si v regálu s vystaveným alkoholem vyhlédl nějaké ty dražší produkty. Zřejmě poté, co byl se svým výběrem dostatečně spokojen, obratným manévrem dvě lahve zastrkal do kalhot. I s nákladem v hodnotě téměř jedenáct set korun prošel prostorem pokladen, a to aniž by se měl k tomu za zboží zaplatit.

Světe div se, již za deset minut byl v prodejně znovu. Tentokráte do kalhot vměstnal pouze jednu lahev totožného moku a stejným způsobem z prodejny zmizel. Placení za odebrané zboží evidentně nebylo mužovou silnou stránkou, protože ani v tomto případě pokladny v muži neprobudily touhu po vyrovnání účtu.



Do třetice se muž v prodejně objevil jen pár minut před devatenáctou hodinou. Následovala rychlá kontrola, zřejmě za účelem toho, aby zjistil, zda došlo k doplnění jeho oblíbeného sortimentu v regálech. Pak již naučeným a ověřeným způsobem šup se dvěma lahvemi do kalhot a rychle pryč z prodejny. Plán selhal. Pracovníci ostrahy již byli na mladíka pečlivě připraveni. Mizející lahve, tentýž muž, to nemohlo nechat ostrahu bez reakce. Bezprostředně po průchodu recidivisty pokladnou jej i s výplní kalhot bleskově zadrželi a o zákroku vyrozuměli policejní hlídku.

Na místo přivolaní policisté mladíka převezli na služebnu obvodního oddělení, odkud po prvotních úkonech „lapka“ putoval do policejní cely.

Následujícího dne mu pak ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mladíkovi v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobod na šest měsíců až tři léta.

Mladý muž z Liberce tak způsobil škodu téměř 2700 korun.



9. května 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

