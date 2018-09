Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tři lupiči skončili ve vazbě

ZLÍNSKO: Hrozí jim další tři roky ve vězení.

Hned tři zlínští nenapravitelní zloději skončili o víkendu za zdmi vazební věznice v Olomouci. Dvěma mužům sdělil komisař kriminální policie ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádež, třetímu navíc ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Pětadvacetiletý muž má za sebou již osm soudních trestů, o rok starší kumpán si jich odpykal 10 a jejich nejzkušenější třiapadesátiletý kolega má v rejstříku trestů dokonce 33 záznamů.

Dva z nich ve věku šestadvacet a třiapadesát let ukradli koncem srpna v Napajedlech v prodejně na náměstí peněženku odloženou na pultě a pod pultem schovaný mobilní telefon, obojí v hodnotě 1100 korun. Poté se přesunuli do vedlejší prodejny, odkud odcizili čaje a kojeneckou výživu v hodnotě 1600 korun. Policisté z Napajedel, kteří přijeli na místo, po krátké chvíli tušili, kdo by mohl mít uvedené krádeže na svědomí. Zanedlouho oba lapky policisté zadrželi na ubytovně, kde je našli i s lupem. Odtud je převezli do policejní cely.

Pětadvacetiletý recidivista krade, kde se dá. Ve dvou prodejnách ve Zlíně ukradl tričko a několik balení káv, v restauraci v Malenovicích odcizil z odložené příruční tašky sedm tisíc korun a z kuchyně fary ve Zlíně odcizil odloženou peněženku s doklady a platební kartou, kterou třikrát zaplatil. Celkově způsobil ve čtyřech případech škodu za téměř deset tisíc korun. Policisté ho zadrželi po poslední krádeži v prodejně ve Zlíně, odkud putoval do policejní cely.

Všechny tři recidivisty prověřují zlínští kriminalisté pro další trestnou činnost zejména majetkového charakteru spáchanou v uplynulých měsících na území města Zlína a jeho okolí. Nyní jim hrozí tresty odnětí svobody až na tři roky. Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení je po rozhodnutí soudu během víkendových dnů odvezli do vazební věznice v Olomouci.

4. září 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

