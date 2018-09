Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Trestní stíhání na úseku toxikomanie

OLOMOUC - Oběma obviněným hrozí až pět let za mřížemi.

Kriminalisté územního odboru Olomouc, oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, realizovali koncem srpna letošního roku další dva případy na úseku drogové problematiky. Výsledkem je trestní stíhání dvou mužů ve věku 29 a 30let z Olomoucka. Mladší z nich byl obviněn z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, spáchaného jednak formou účastenství a jednak dílem samostatným, 30letý muž byl obviněn ze dvou trestných činů – z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

30letý obviněný se měl protiprávního jednání, týkajícího se nedovolené výroby a jiného nakládání a omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dopustit od měsíce září 2017 do doby svého zadržení v srpnu letošního roku tím, že měl v několika případech v prostorách garáže na Olomoucku, vyrobit blíže nezjištěné množství metamfetaminu, tzv. pervitinu, a to za využití léčiv, sloužících k nelegální výrobě drog, které si vozil z ciziny. Takto vyrobenou drogu měl dále distribuovat, a to ať už za úplatu, zdarma, protislužbu či úhradu části kupní ceny za vozidlo, na různých místech města Olomouce a blízkého okolí dalším zájemcům, a to v různých dávkách a množství. Mezi jeho odběratele patřili muži i ženy z Olomoucka ve věku od 26 do 38let. I on je uživatelem drog. Druhého z trestných činů - maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se měl dopustit od ledna letošního roku tím, že měl v několika případech usednout za volant a řídit vozidlo ať už na území města Olomouce, či při cestě mimo Českou republiku, odkud dovážel léčiva, sloužící k výrobě drog, ačkoliv má rozhodnutím Okresního soudu v Olomouci vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do září 2019. Uvedené skutečnosti byly zjištěny při ohledání místa zahoření vybavení v jednom z bytů na Olomoucku, při kterém byly nalezeny věci, které mají úzkou souvislost s výrobou drogy. Nalezené věci byly zajištěny a zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz. Tyto předměty neměly přímou souvislost s požárem.

29letý obviněný se měl uvedeného protiprávního jednání dopustit tím, že měl nejméně od září 2017 umožnit 30letému obviněnému v prostorách garáže na Olomoucku vyrobit blíže nezjištěné množství metamfetaminu, tzv. pervitinu a v několika případech vézt obviněného do ciziny za účelem nákupu léčiv, sloužících k nelegální výrobě drogy. Od října 2017 měl 29letý obviněný, rovněž za úplatu, distribuovat na různých místech v Olomouci drogy dalším zájemcům ve věku od 25 do 35let, a to v různých dávkách a množství. Drogy získával od 30letého obviněného, a to ať už zdarma či za úplatu. Z části je užil pro vlastní potřebu, z větší části je prodal dalším uživatelům.

Oběma obviněným, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. V případě 30letého obviněného dali kriminalisté podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl soudem akceptován a trestní stíhání probíhá vazebně.V případě 29letého obviněného probíhá trestní stíhání na svobodě.

por. Mgr. Irena Urbánková

25. září 2018

