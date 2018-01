Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Trestní stíhání čtyř osob v souvislosti s podvodným jednáním na seniorovi

OLOMOUCKO - Všem hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Kriminalisté oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Olomouc zahájili trestní stíhání čtyř osob – muže ve věku padesáti let, a tří žen, sedmadvacetileté a dvou třiatřicetiletých. Padesátiletý muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího trestného činu podvod, spáchaného formou spolupachatelství, dílem ve stadiu dokonaném, dílem ve stádiu pokusu. Sedmadvacetiletá a třiatřicetiletá žena byly obviněny ze spáchání trestného činu podvod, spáchaného formou spolupachatelství, druhá třiatřicetiletá žena byla obviněna ze spáchání trestného činu podílnictví a účastenství ve formě pomoci k trestnému činu podvod, spáchaného ve stadiu pokusu. Tři z nich jsou z Olomouckého kraje, jedna z Moravskoslezského kraje. Tohoto protiprávního jednání se měli obvinění dopustit koncem prosince 2017 a začátkem ledna letošního roku v jedné z obcí na Olomoucku. Nejprve padesátiletý obviněný telefonicky kontaktoval jednaosmdesátiletého seniora s tím, že má zaplatit dluh za telefon v řádu několika desítek tisíc korun, který zůstal po jeho zemřelé manželce s tím, že by jinak mohl přijít o dům. Dohodli se tedy na částce 250 000 korun, kterou měla vyzvednout údajná zástupkyně společnosti. Uvedenou částku pak převzala osobně sedmadvacetiletá obviněná. Padesátiletý obviněný však kontaktoval seniora o několik dnů později opět. Tentokrát s tím, že údajná zástupkyně společnosti, která peníze převzala, zahynula při autonehodě a peníze jsou nyní na policii, a oni s nimi nemohou disponovat, a že tedy musí znovu zaplatit 200 000 korun. Opět je měla převzít zástupkyně společnosti, jedna z třiatřicetiletých obviněných žen.

Vzhledem k tomu, že senior pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod, vše oznámil na policii. Následoval bleskurychlý a profesionální zásah kriminalistů, při němž byly osoby, podezřelé z tohoto protiprávního jednání zadrženy ještě téhož dne, kdy si přišly převzít dalších 200 000 korun. Z částky 250 000 korun, kterou obvinění vylákali koncem prosince, se podařilo kriminalistům zajistit pouze malou část. Zbytek peněz obvinění použili pro vlastní potřebu, a to ať už na nákup elektroniky či jiného zboží. Tyto věci byly kriminalisty zajištěny jako věci, důležité pro trestní řízení. Většinu peněz však prohráli na automatech. Jak kriminalisté zjistili, padesátiletý obviněný byl již v minulosti za obdobnou trestnou činnost (podvodné jednání), soudem odsouzen a potrestán. Kriminalisté dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl soudem akceptován. Trestní stíhání probíhá vazebně. V případě ostatních tří obviněných je trestní stíhání vedeno na svobodě. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí všem obviněným až pětiletý pobyt za mřížemi.

V této souvislosti kriminalisté varují před podvodným jednáním, kdy neznámí pachatelé prostřednictvím pevné telefonní linky kontaktují převážně osoby staršího věku, a pod nejrůznějšími smyšlenými legendami se od nich snaží vylákat různě vysoké finanční obnosy. Pro peníze pak pošlou své údajné kamarády či známé. Apelujeme na všechny občany, především na seniory, aby při kontaktu s cizími lidmi byli obezřetní, nevpouštěli si do bytu či domu cizí lidi a nedávali jim v žádném případě peníze. V případě jakýchkoliv pochybností mohou kontaktovat linku 158.

por. Mgr. Irena Urbánková

8. ledna 2018

