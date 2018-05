Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragické nehody motorkářů začátečníků pokračují

KRAJ - Jeden motocyklista včera zemřel, druhý je těžce zraněný.

První květen se stal osudným pro sedmnáctiletého motocyklistu, který kolem 18.50 projížděl od Dubé do Medonos na stroji KTM 125 DUKE. Mladík si na tomto úseku najel do prudké zatáčky příliš rychle , řízení nezvládl a s motorkou se následně dostal do protisměru, kde se střetl osobním vozidlem tovární značky Audi A 4. Přitom utrpěl zranění, kterým podlehl na místě nehody. tragická nehoda u Bukovce

Stejný den jen o několik hodin dříve kolem 14.30 zase utrpěl těžké zranění teprve 16letý motorkář, který projel zatáčku mezi Cvikovem a Velenicemi rovněž nepřiměřenou rychlostí, svůj stroj tovární značky APRILIA RS 125 na silnici neudržel a vyjel následně do lesa, kde havaroval najetím do stromu. Z místa havárie ho do liberecké nemocnice ve vážném stavu transportoval vrtulník zdravotnické záchranné služby. havárie motocyklu u Velenic

Méně štěstí než on měl také 5. dubna letošního roku v ranních hodinách sedmnáctiletý mladík v obci Bělá na Semilsku , který se rozhodl před pravotočivou zatáčkou předjet vozidlo. Tento riskantní manévr nezvládl, nestačil se včas zařadit do svého jízdního pruhu a v protisměru se střetl s osobním vozidlem značky Ford Fiesta. Zdravotníci zdravotnické záchranné služby mladého motorkáře resuscitovali téměř hodinu, ale i přes jejich velkou snahu se jim již nepodařilo jeho život zachránit.

Letos tedy měli vážnou nehodu tři motocyklisté, dva z nich ji nepřežili a jeden se zranil těžce. Jejich věk se pohybuje v rozmezí od 16 do 17 let.

Npor. Bc. Martin Markl v souvislosti s tragickými nehodami zdůrazňuje , že příprava na jízdu s motocyklem v silničním provozu nesmí končit pouhým získáním příslušného řidičského oprávnění. "Je třeba, aby zejména nováčci své teoretické vědomosti i praktické dovednosti neustále prohlubovali. K tomu jim mohou dopomoci nejrůznější řidičské kurzy pro motocyklisty, které pořádají polygony a autodromy."

Například Liberecký kraj společně s Týmem silniční bezpečnosti realizuje již několik let projekt určený pro motocyklisty s názvem "Učme se přežít", v rámci kterého si mohou motocyklisté na autodromu v Sosnové prohloubit své vědomosti o bezpečné jízdě nebo získat praktické zkušenosti pod dohledem instruktorů na dráze autodromu. Na přednáškové činnosti o příčinách nehod se podílejí dopravní policisté. Více informací k projektu čtěte zde : http://www.ucmeseprezit.cz/novinky.

Mezi aktuální aktivitu ve vztahu k motocyklistům patří právě probíhající společný projekt Policie České republiky a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR s názvem "Začneme spolu aneb kolama dolů", v rámci kterého mohou motocyklisté pod dohledem dopravních policistů zdokonalovat svou jízdu na autodromech a polygonech v rámci celé republiky. Skupina motocyklistů doprovázená dopravními policisty dorazí i na autodrom Sosnová u České Lípy, a to dne 26. května. Bližší informace získáte na následujícím odkazu : http://www.policie.cz/clanek/zacneme-spolu-aneb-kolama-dolu.aspx.

V průběhu celého loňského roku mělo účast na dopravních nehodách v Libereckém kraji osmdesát tři motocyklistů, dva motocyklisté při nich zemřeli, osm se zranilo těžce a šedesát sedm lehce. Nejčastější příčinou nehod motorkářů je nepřiměřená rychlost, nezvládnutí techniky jízdy a nesprávný způsob jízdy, pod kterým si můžeme nejčastěji představit rizikové předjíždění.

Dopravní experti se shodují v tom, že každý motocyklista musí své řidičské dovednosti a znalosti zdokonalovat, protože jen takový řidič, který je dostatečně trénovaný, si je schopen uvědomit v plném rozsahu všechna rizika jízdy.

2. 5. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+