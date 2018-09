Tragická středa na silnicích Vysočiny

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při nehodách zemřel chodec, dva řidiči a jeden spolujezdec v osobním autě

Čtyři tragické dopravní nehody dnes dokumentují policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Dvě dopravní nehody se staly na dálnici D1. Při jedné z nich se střetlo osobní vozidlo s chodcem. Pohyb chodců po dálnici přitom zákon o provozu na pozemních komunikacích výslovně zakazuje.

Na dálnici zemřel chodec

První tragická dopravní nehoda se stala ve středu 19. září časně ráno – krátce před jednou hodinou. Na integrovaném operačním středisku jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na 150,6 kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu. V levém jízdním pruhu zde došlo ke střetu osobního vozidla Mercedes Benz a chodce. Po střetu bylo tělo chodce odraženo do protisměrného jízdního pásu na Brno. Sedmatřicetiletý muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě nehody zemřel. Po dobu ohledání místa nehody a šetření okolností nehody na místě byl zcela zastaven provoz na dálnici a dálnice ve směru na Brno byla uzavřena. Ze stejného důvodu byla na nezbytně nutnou dobu uzavřena dálnice D1 ve směru na Prahu. Případ dopravní nehody si na místě převzali kriminalisté z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Žďár nad Sázavou. K žádnému dalšímu zranění při nehodě nedošlo. Policisté provedli u řidiče osobního vozidla dechovou zkoušku s negativním výsledkem.

Na dálnici zemřel řidič osobního vozidla

Ke druhé středeční tragické nehodě došlo ráno krátce po sedmé hodině, kdy jsme na integrovaném operačním středisku přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na 83. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno. Došlo zde ke střetu osobního vozidla Škoda Octavia a nákladního vozidla. Prvotním šetřením na místě policisté zjistili, že šestadvacetiletý řidič osobního vozidla narazil do nákladního vozidla, které jelo před ním. Následky nehody jsou fatální – řidič v osobním vozidle utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě nehody zemřel. Ve vozidle cestoval v době nehody sám. Nikdo další zraněný nebyl. Po dobu ohledání místa nehody a šetření okolností nehody na místě byl zcela zastaven provoz na dálnici ve směru na Brno. Kolem deváté hodiny se provoz v místě nehody podařilo plně obnovit. Za dopravní nehodou se vytvořila kolona vozidel, která se pomalu rozjížděla. Další okolnosti nehody šetří policisté z dálničního oddělení Velký Beranov. Policisté by v této souvislosti uvítali jakékoliv svědectví řidičů, kteří viděli průběh nehody, aby se přihlásili na lince 158.

Při střetu dvou vozidel zemřel spolujezdec

Třetí tragická dopravní nehoda se stala na Žďársku. Dnes krátce po poledni jsme na integrovaném operačním středisku přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici II/388 u obce Vír na Žďársku. Třiačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia jel ve směru od Bystřice nad Pernštejnem. Z dosud nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím osobním vozidlem Škod Fabia. Poté vozidlo Škoda Octavia narazilo pravým bokem do stromu. Následky nehody jsou fatální. V osobním vozidle Škoda Octavia utrpěl pětačtyřicetiletý spolujezdec zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel, řidič byl lehce zraněn a lehce zraněná je také čtyřicetiletá řidička z druhého vozidla. Silnice byla v místě v době vyšetřování okolností nehody zcela neprůjezdná. Na místo dopravní nehody vyjel kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Žďár nad Sázavou. Policisté provedli u řidiče i řidičky osobních vozidel dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Další okolnosti nehody, stejně jako míra zavinění, jsou předmětem šetření.

Při nehodě osobního vozidla zemřel řidič

Oznámení o další tragické nehodě jsme přijali dnes krátce po třinácté hodině odpoledne. Nehoda se stala na silnici II/523 nedaleko Větrného Jeníkova na Jihlavsku. Pětadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia nezvládl řízení vozidla a při průjezdu pravotočivou zatáčkou narazil čelně do stromu. Následky nehody jsou tragické - řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Ve vozidle cestoval v době nehody sám. Silnice z Jihlavy směrem na Humpolec je v místě nehody zcela neprůjezdná.

Policisté v souvislosti s dnešními tragickými nehodami apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby se v silničním provozu chovali opatrně a aby dodržovali všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Řidiči se musí věnovat řízení vozidla a nerozptylovat svoji pozornost jinými činnostmi, protože pak snadno přehlédnou překážku před sebou a nedokážou včas a adekvátně zareagovat. Přejetí s vozidlem do protisměru má vždy velmi vážné následky, protože při čelním střetu vozidel je náraz tak silný, že nehody končívají většinou tragicky nebo vážnými zraněními pro účastníky nehody . Stejně tak by si řidiči měli uvědomit, že nepřiměřená rychlost vede k nezvládnutí vozidla, což při průjezdu zatáčkami má za následek, že vozidlo nekontrolovaně vyletí mimo silnici a havaruje. Nárazy do stromu nebo přetočení vozidla přes střechu mívá také většinou ty nejtragičtější následky. Mysleme na to vždycky, když usedáme za volant vozidla.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

19. září 2018

