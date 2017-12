Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Tragická nehoda na dálnici D1

KRAJ VYSOČINA: Dva řidiči chtěli projet staveništěm

Policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově vyjížděli ve čtvrtek 21. prosince před devatenáctou hodinou vyšetřovat okolnosti dvou vážných dopravních nehod, které se postupně staly ve stejném místě - na 149,2 kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno v místě, kde probíhá rekonstrukce dálnice a provoz je v místě omezený. V obou případech řidiči vjeli na dálnici do místa stavby, kam je vjezd zakázaný a místo je označeno svislou zákazovou dopravní značkou. Jedna z dopravních nehod měla fatální následky – při převozu do nemocnice zemřel spolujezdec z osobního vozidla.

K první dopravní nehodě došlo včera v 18.40 hodin. Sedmadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla Audi A5 s maďarskou registrační značkou projížděl po dálnici ve směru na Brno. V důsledku vznikající kolony sjel z dálnice na 141. kilometru na exitu Velké Meziříčí – západ na souběžnou komunikaci II/602, po které pokračoval ve směru na Velké Meziříčí, které projel a na 147. kilometru dálnice D1 zřejmě přehlédl zákazové značky na exit 147 Velké Meziříčí – východ a najel do uzavřeného úseku dálnice. Pokračoval v jízdě do 149,2 kilometru, kde se provádí oprava mostu dálničního pásu. Najel do stavby, kde havaroval nárazem do svodidel a zábradlí mostu, přičemž došlo k těžkému zranění sedmačtyřicetiletého spolujedoucího, který seděl na předním sedadle. Muž – jednalo se o cizího státního příslušníka Maďarska - svým těžkým zraněním při převozu do nemocnice podlehl. U řidiče byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Na místo byl vyslán kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Žďár na Sázavu. Kriminalisté na místě provedli ohledání místa činu a provedli šetření na místě. Případ tragické dopravní si k dalšímu vyšetřování kriminalisté převzali.

Stejným způsobem a ve stejnou dobu projížděl po dálnici D1 ve směru jízdy na Brno jednatřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia. Na uzavřeném dálničním nájezdu v kilometru 146 nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd a najel s vozidlem na těleso dálnice a pokračoval ve směru jízdy na Brno v prostoru stavby až do kilometru 149,2. Zde nepřizpůsobil rychlost vozidla, nestihl včas dobrzdit před ukončením betonového povrchu tělesa dálnice a pokračoval v jízdě, kdy narazil do betonové mostní konstrukce, od které bylo vozidlo odraženo na středová zdvojená ocelová svodidla. Ve vozidle cestovali kromě řidiče ještě dva spolujezdci. Všichni tři muži byli převezeni na vyšetření do zdravotnického zařízení k vyšetření. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla u řidiče negativní. Do vozidla Audi A5, které havarovalo v místě bezprostředně před ním, vozidlo Škoda Octavia nenarazilo. Policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově řeší tuto dopravní nehodu samostatně. Další okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem šetření.

Dálnice musela být v místě dopravní nehody zcela uzavřena. V místě probíhaly záchranné a vyprošťovací práce. Na místo byl přizván také soudní znalec z oboru dopravy. Hodinu po půlnoci se podařilo odstranit havarovaná vozidla a v místě zprůjezdnit jízdní pruh a před půl druhou bylo místo plně průjezdné.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

22. prosinec 2017

