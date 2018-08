Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická nehoda na cyklostezce na Rožnovsku

ZLÍNSKÝ KRAJ: V kraji se letos staly dvě stovky nehod s cyklisty.

S rozvojem cyklostezek přibývá na cyklostezkách nejenom cyklistů, ale podle dopravních policistů roste i počet střetů mezi cyklisty či jiným účastníky provozu na cyklostezkách. Střet dvou cyklistů s tragickým následkem řeší od uplynulého týdne vsetínští policisté.

Jedenapadesátiletý muž zemřel po střetu s cyklistkou na cyklostezce u Zubří

Nehoda se stala uplynulý čtvrtek o půl sedmé večer na cyklostezce Bečva. Cyklista jel ve směru od Rožnova p. R. k obci Zubří. Přejel přes dřevěný most, pak ale nezvládl průjezd ostrou levotočivou zatáčkou a přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucí třiadvacetileté cyklistky. Muž, který neměl na hlavě přilbu, upadl po střetu na komunikaci, kde zůstal ležet v bezvědomí. S těžkým poraněním hlavy byl převezen vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde na následky zranění druhý den zemřel. Mladá žena utrpěla po střetu drobné zranění, které jí ošetřili ve valašskomeziříčské nemocnici. Dechová zkouška u ženy požití alkoholu vyloučila. Zda byl pod vlivem alkoholu cyklista, budeme vědět až z výsledků odběru krve. Z dosavadního šetření ale vyplývá, že cyklista mohl být při jízdě alkoholem ovlivněn. Dopravní policisté nehodu na místě zadokumentovali a předali ji k dalšímu prověřování vsetínským kriminalistům.

Jízda na cyklostezkách

Je důležité mít na paměti, že pro účastníky provozu na stezkách platí stejná pravidla jako pro ty v běžném silničním provozu, kde jsou všichni povinni se chovat ohleduplně a ukázněně, aby neohrožovali život, zdraví nebo majetek osob ani ten jejich. Provoz na cyklostezkách rok od roku houstne. Obecně platí, že čím je provoz hustší, tím důsledněji je potřeba pravidla dodržovat.

Cyklostezky u nás jsou stavěny a určeny především k rekreačním účelům, nikoli k rychlé přepravě z místa na místo. Z tohoto důvodu cyklostezky často využívají rodiny s malými dětmi, jejichž reakce mohou být mnohdy nevyzpytatelné, proto vždy musíme přizpůsobit rychlost jízdy, být soustředění a hlavně předvídat. Cyklisté by si také měli uvědomit, že cyklostezky jsou úzké a v protisměru se míjejí na velmi malém prostoru, tudíž je zde větší pravděpodobnost střetu. I malé zavrávorání může mít vážné následky. Cyklistickou přilbu by tak měli nosit nejenom děti do 18 let, pro které je přilba ze zákona povinná, ale doporučujeme, aby ji používali i dospělí cyklisté. Dopravní policisté rovněž upozorňují na zákaz požívání alkoholu při jízdě na kole. I cyklista je podle zákona řidič - řidič nemotorového vozidla.

Dopravní nehody s účastí cyklistů

Od začátku roku evidujeme ve Zlínském kraji podle předběžných statistik celkem 197 dopravních nehod s účastí cyklistů, za stejné období loňského roku se stalo 174 nehod. 3 cyklisté při nehodách zemřeli (vloni také 3), 21 cyklistů se zranilo těžce (vloni 26) a 154 lehce (vloni 136). Celkem 56 cyklistů bylo v době dopravní nehody pod vlivem alkoholu.

Co se týká zavinění, tak letos cyklisté zavinili 133 nehod (téměř 70 procent), z toho ve 49 případech byli pod vlivem alkoholu.

Smrtelná nehoda na cyklostezce u Zubří je letošní 15. smrtelnou dopravní nehodou ve Zlínském kraji.

6. srpna 2018, mjr. Mgr Lenka Javorková

