Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Tragická nehoda

Bruntál -střet dvou osobních vozidel skončil tragicky

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 kolem 22:00 hodiny došlo na silnici mezi Bruntálem a Valšovem k tragické dopravní nehodě. S vozidlem Peugeot jela 22letá žena, která z dosud nezjištěných příčin vyjela do protisměru, kde došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem Superb, které řídil 60letý muž. Peugeot byl následně odmrštěn zpět a zůstal stát přední části v levém příkopu a vozidlo Škoda sjelo do pravého příkopu, kde se převrátilo na bok. Při nehodě utrpěla 23letá spolujezdkyně z vozidla Peugeot zranění neslučitelná se životem, řidička peugeotu utrpěla těžká zranění a byla letecky transportována do nemocnice v Ostravě. Řidič superbu utrpěl lehká zranění. Příčiny a okolnosti této tragické události intenzivně prověřují kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty. Dechová zkouška u řidiče byla s negativním výsledkem. U řidičky, vzhledem k jejímu zranění, byl ke zjištění případného ovlivnění nařízen odběr krve ve zdravotnickém zařízení. Policejní krizový intervent poskytoval pomoc pozůstalým. V průběhu šetření nehody byla silnice zcela uzavřena a policisté odkláněli dopravu. Provoz byl kyvadlově obnoven v 00:45 hodin a silnice byla zprůjezdněna v 03:00 hodiny. Škoda na vozidlech činí 450 tisíc korun.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

13. 4. 2018

vytisknout e-mailem Google+