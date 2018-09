Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Tragická dopravní nehoda

ŽĎÁRSKO: Při nehodě zemřel řidič osobního auta

V sobotu 1. září patnáct minut po poledni jsme na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici II/602 u odbočky na účelovou komunikaci k rekreačnímu zařízení u obce Meziříčko na Žďársku. Došlo zde ke střetu dvou vozidel - osobního vozidla Škoda Octavia a dodávkového vozidla Fiat Ducato. Obě vozidla jela po silnici ve stejném směru jízdy - od Měřína směrem na Jihlavu.

V osobním vozidle cestovaly v době nehody dvě osoby, v dodávkovém vozidle cestovaly tři osoby. Střet vozidel, po kterém byla Škoda Octavia odhozena do levého silničního příkopu, kde vozidlo narazilo do stromu a převrátilo se na střechu, měl fatální následky. Na místě dopravní nehody zemřel třiapadesátiletý řidič osobního vozidla. Těžce se zranila jeho spolujedoucí, která byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice v Brně. V dodávkovém vozidle, které řídil třiatřicetiletý řidič, nebyl nikdo zraněn. Na místo dopravní nehody byl vyslán kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Žďár nad Sázavou. Vyšetřovatel si na místo přizval také soudního znalce z oboru dopravních nehod. Kriminalisté místo dopravní nehody důkladně ohledali a zadokumentovali. Další okolnosti dopravní nehody, stejně jako míra zavinění, jsou předmětem policejního prověřování. U řidiče dodávkového vozidla byla provedena dechová zkouška ke zjištění případné přítomnosti alkoholu s negativním výsledkem. Negativní výsledek měl také provedený test na případnou přítomnost omamných a psychotropních látek.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

2. září 2018

