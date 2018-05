Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tragická dopravní nehoda

CHOMUTOV - Okolnosti nehody nadále vyšetřuje policie, Posprejovaný most......

Tragická nehoda

Včera ráno došlo na silnici 1/7 poblíž obce Křimov k dopravní nehodě. 26letý řidič vozidla Ford Transit s přívěsem jel od Chomutova směrem na obec Hora svatého Šebestiána. S autem narazil do kovových svodidel a následně přejel do protisměru právě v době, kdy tudy projíždělo nákladní vozidlo MAN s návěsem. Náraz byl tragický pro řidiče vozidla Ford Tranzit. Na následky zranění bohužel na místě zemřel, těžce zraněného spolujezdce letecky přepravili do nemocnice. Po dobu vyšetřování nehody byla silnice uzavřená, náhradní doprava byla odkláněna na souběžnou komunikaci. Provoz byl obnoven krátce pře druhou hodinou. Na vozidlech, přívěsu, nákladu, vozovce a svodidlech vznikla škoda za 820 tisíc korun. Okolnosti nehody policie nadále vyšetřuje.

Posprejovaný most

Na policejním útvaru ve Březně skončila v pondělí dvojice mužů ve věku 19 a 22 let. Oba dva společně zřejmě posprejovali pilíře železničního mostu v obci Čejkovice. Nejméně osm pilířů postříkali různými nápisy, škoda bude upřesněna dodatečně. Muži jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci.

Kabelku ubránila

31letý muž měl v úterý v podvečerních hodinách požádat v Komenského ulici poškozenou o zapalovač. Při této příležitosti se jí pokusil strhnout kabelku z krku, což se mu naštěstí nepodařilo. Žena svůj majetek ubránila, policisté z Klášterce nad Ohří uvedené jednání vyhodnotili jako pokus krádeže

