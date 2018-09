Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická dopravní nehoda

TRUTNOVSKO - Vyhasly dva mladé životy.

Náraz do stromu nepřežil řidič a spolujezdec.



Všechny složky IZS vyjížděly dnes v 15:30 na komunikaci mezi Jánské Lázně a Černý důl. Řidič osobního auta zn. Volkswagen Golf jedoucí do táhlého kopce směrem k Jánským Lázním s největší pravděpodobností nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a po průjezdu zatáčkou s autem vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do stromu. Důsledky střetu byly fatální. Přes veškerou péči na místě zemřel dvaatřicetiletý řidič i pětadvacetiletý spolujezdec. Vyšetřovatel nařídil u obou zesnulých soudní pitvu. Příčina a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření trutnovských kriminalistů.

Komunikace mezi oběma obcemi byla více než 4 hodiny zcela neprůjezdná; policisté dopravu odkláněli na objízdné trasy v obou směrech.



por. Mgr. Alena Kacálková

28.9.2018

