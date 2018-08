Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda

Jihočeský kraj – Vodňany – Vyžádala si čtyři životy a jedno těžké zranění. (Hlasová schránka 974 238 116)

Od třetí hodiny ranní dnešního dne šetříme na jihočeských silnicí další, a to velmi tragickou dopravní nehodu. Na místě opět zasahovaly všechny složky IZS.

Na hlavním silničním tahu I/20 u města Vodňany se čelně střetla dvě vozidla. Mladý řidič nákladní dodávky tovární značky Mercedes Sprinter, jedoucí ve směru od Písku na České Budějovice, z dosud neupřesněné příčiny přejel do protisměru, kde čelně narazil do osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, ve kterém cestovaly čtyři osoby. Náraz nepřežili jak řidič dodávky, který byl ve vozidle sám, tak i řidič fabie, muž středního věku a dále mladý muž a žena na zadních sedadlech fabie. Spolujezdkyně na sedadle vedle řidiče, žena středního věku, utrpěla těžká poranění a byla v kritickém stavu transportována leteckou záchrannou službou do českobudějovické nemocnice.

Přesná příčina, míra zavinění a další okolnosti nehody jsou předmětem šetření strakonických dopravních policistů a kriminalistů. Úsek v místě nehody byl zcela neprůjezdný, policisté dopravu odkláněli po objízdných trasách. Provoz byl obnoven krátce před desátou hodinou dopolední.

Situace na jihočeských silnicích je více než alarmující. Od minulé soboty šetříme již pět tragických dopravních nehod. Bylo při nich usmrceno devět osob, jedna osoba utrpěla těžká poranění, dvě osoby byly zraněny lehce. Od začátku roku zemřelo na silnicích Jihočeského kraje již bohužel 37 osob. Na tuto tragickou bilanci důrazně upozorňujeme a nabádáme nejen řidiče motorových vozidel, ale i cyklisty a chodce, aby důsledně dodržovali všechna pravidla bezpečnosti silničního provozu a dbali na bezpečnost svou o ostatních.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

18. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+