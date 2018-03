Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Toužil stát se chovatelem psa

JIČÍNSKO – Místo toho se stal obětí internetového podvodu!

I přes opakovaná upozornění na možná rizika spojená s platbou předem v souvislosti s internetovým nakupováním, neustále se najdou důvěřiví lidé, kteří se nechají lehce napálit. Většinou tak snadno přijdou o své našetřené peníze. O tomto nezáviděníhodném zážitku by mohl vyprávět i osmadvacetiletý muž, který se ve středu 21. března obrátil na policisty s tím, že se měl stát obětí podvodného internetového jednání. Muž měl odpovědět na inzerát, ve kterém osoba vystupující pouze pod emailovou adresou nabízela k prodeji fenu plemene Kavalír King Charles Španěl. Oznamovatel na uvedený email odpověděl s tím, že má o fenu zájem. Nakonec pod různými záminkami muž postupně přes platební terminál zaslal celkovou finanční částku přesahující 158 tisíc korun, aniž by fenku do dnešního dne viděl.

Nepoctivému prodejci tak za přečin podvodu hrozí v případě dopadení a prokázání viny i s ohledem na výši škody trest odnětí svobody až na pět let.

Policisté s výše uvedeným případem opětovně upozorňují, že platba předem je hazard!

On-line nakupování přes internet je v poslední době stále více oblíbené, a to už jen tím, že zákazník nemusí nikam chodit a z pohodlí domova si objedná, na co si vzpomene. Internet je však rovněž místem pro různé zlodějíčky a podvodníky, kteří se skrývají za domnělou anonymitu.

Aby Vás takový podvodník nenapálil, je třeba si připomenout pár rad bezpečného on-line nakupování:

• Možnost platit zboží až při převzetí nebo možnost si zboží odebrat osobně.

• Možnost případného osobního kontaktu s prodejcem zvyšuje důvěryhodnost.

• Dobré recenze na srovnávacích portálech, pokud je těchto doporučení málo, je lepší se obchodu vyhnout.

Nebezpečné on-line nakupování:

• Podezřele nízké ceny v porovnání s ostatními prodejci.

• Nestandardní požadavky jako platba předem.

• Podezřelý vzhled webových stránek.

• Podezřelé obchodní a reklamační podmínky daného obchodu.

• Krátce registrovaná doména.

• Neexistující sídlo firmy.

• Neuvedení telefonu a adresy sídla firmy.

• Vyhýbavé odpovědi prodávajícího k osobní schůzce.

• Pouhá emailová komunikace a nemožnost se s prodávajícím spojit telefonicky.

Při on-line nakupování tak buďte obezřetní a nedovolte obdobným podvodníkům, abyste jim za objednané zboží museli platit předem. I přesto, že policie podvody přes internet důsledně prověřuje a převážná většina pachatelů je nakonec odhalena a potrestána, se stále nacházejí podvodníci, kteří se snaží domnělé anonymity na internetu využít k páchání podvodů.

Policie proto doporučuje dbát opatrnosti a dodržovat zásady bezpečného obchodování!

nprap. Aleš Brendl

22. března 2018; 10:45

