Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tisková konference

CHOMUTOV - Policisté vyšetřují trestnou činnost v autobazaru

Chomutovští policisté dnes uspořádali pro média tiskovou konferenci. Novináře s případem páchání trestné činnosti v jednom chomutovském autobazaru seznámili por. Ing. Michal Smetánka a mjr. Ing. Tomáš Gerstner.

V souvislosti s touto trestnou činností obvinili kriminalisté z Kadaně ze zločinu zpronevěry a podvodu jednu právnickou a jednu fyzickou osobu. K uvedenému jednání docházelo po dobu několika let, do současné doby se k trestnímu řízení připojilo několik desítek právnických a fyzických osob. Škoda přesáhla částku 6 milionů korun. V případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 8 let.

23. dubna 2018

nprap. Marie Pivková

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Chomutov

tlf.974 433 207 mbl. 724 189 729

krpulk.kr.pis.cv@pcr.cz

