Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tisíce kilometrů od domova

LIBEREC – Krátce před odletem jej zadrželi policisté.

Česká republika je pro cizince evidentně zajímavou destinací. Setrvat na našem výsostném území, získat občanství či legálně pracovat je zřejmě natolik inspirativní, že se potencionální uchazeči o tyto možnosti nerozpakují sáhnout i k trestné činnosti. Jak jinak si vysvětlit případ, kterým se zabývali liberečtí kriminalisté.

Jedním z kritérií, která cizinci potřebují splnit pro získání trvalého pobytu na našem území nebo udělení státního občanství České republiky, je úspěšné absolvování zkoušky z českého jazyka. Tyto zkoušky mohou cizinci absolvovat na dvanácti místech naší vlasti. Jedním z takových je pochopitelně také Liberec.

Zkouška z českého jazyka probíhala 18. dubna 2018 také na Ústavu jazykové a odborné přípravy v našem krajském městě. Za účelem kontrol totožnosti žadatelů navštěvují tyto zkoušky i policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. A právě ti odhalili podvod, který se chystali realizovat dva muži z východu. Mladší z nich, vědom si své obstojné znalosti jazyka českého a českých reálií, dohodl se svým o čtyři roky starším krajanem na tom, že za něho potřebné zkoušky vykoná. I přes podobnost čistě náhodnou a bez rodinných vazeb, došli oba muži k záveru, proč to nezkusit. S osobními doklady svého krajana se 29letý cizinec úspěšně zaregistroval ke zkoušce. Avšak ještě před samotným předvedením svých znalostí, jej odhalili policisté z Odboru cizinecké policie. Mladík uvedl, že si chtěl jen přivydělat nějaké peníze právě proto, že jazyk na rozdíl od svého krajana velmi dobře ovládá. Jeho 33letý kumpán mezitím čekal v autě na to, až se jeho jistě úspěšný krajan vrátí. Zděšení zavládlo poté, co se 29letý muž vrátil. Bez vykonané zkoušky a s policisty v zádech. Oba dva pak v doprovodu mužů zákona navštívili policejní služebnu.

O několik dní později se měli oba "výtečníci" dostavit k sepsání protokolů, avšak ve stanovený termín dorazil jen starší z nich. Mladší i přes opakované urgence ignoroval policejní úkony. V průběhu vyšetřování prověřili policisté veškeré kontaktní informace k 29letému cizinci, avšak ten se v místě bydliště nezdržoval, telefon měl nedostupný a v místě zaměstnání již několik měsíců nepracoval.

I přesto, že věděl o svém trestním stíhání, měl v úmyslu z České republiky odcestovat. Kam jinam, než do krajiny svého narození.

V úterý 28. srpna, krátce před třináctou hodinou, jej policisté zadrželi na letišti Václava Havla v Praze. Čas byl šibeniční, neboť za bezmála jednu hodinu startovalo mladému cizinci letadlo. Zakoupená jednosměrná letenka nasvědčovala tomu, že se mladík měl v úmyslu trestnímu stíhání vyhnout.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání obou obviněných mužů z přečinu poškození cizích práv ve stádiu pokusu a ve formě spolupachatelství, za což jim v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta. Zároveň podal podnět k návrhu na vzetí 29letého cizince do vazby.

O nějaký čas později policisté mladého muže eskortovali z policejní cely do vazební věznice, kde pravděpodobně vyčká rozhodnutí soudu.



31. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

