Tipoval si oběti poblíž hospod

MOST - Mladý cizinec oloupil tři muže, kteří se vraceli domů z restaurací; O odcizené kolo údajně přišel na rybách.

Muže na cestě z hospod oloupil cizinec

Tři loupeže má mít dle mosteckých kriminalistů na svědomí teprve 19letý cizinec. Ten měl v červnu v Litvínově v pozdně noční době strčit do staršího muže zezadu, a poté mu měl vyhrožovat zabitím. Následně ho udeřil opakovaně do obličeje, a když napadený upadl na zem, tak do něj začal kopat a z kapsy kalhot mu odcizil peněženku s hotovostí a doklady. Poté z místa utekl. Poškozený utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Hmotnou škodu vyčíslil na 2 500 korun. Druhý případ se měl stát v litvínovském parku. Tam v noci obviněný opět zezadu zaútočil na postaršího pána, který spadl na chodník, a tam vyinkasoval další rány pěstí. Neznámý po poškozeném požadoval vydání peněz, které si nakonec sám vzal z kapsy napadeného. Ten skončil se zraněním v nemocnici. Třetí loupež se udála na chodníku v ulici PKH, kdy obviněný zezadu napadl mladého muže, který skončil na zemi. Útočník chtěl peníze a muž mu z obavy o své zdraví předal svoji peněženku. Kromě loupeže čelí mladík obvinění i z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Mladý cizinec po obvinění skončil ve vazební věznici na podnět policie. Za loupeže mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Chtěl krást železo, ale někdo ho vyrušil

Obrničtí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu pokusu krádeže 22letému Mostečanovi. Muž měl vniknout v obci na Mostecku do oploceného objektu sběrny, když využil nalezeného otvoru v pletivu. Poté se v objektu porozhlížel a hledal, co by odcizil a posléze zpeněžil. Vyrušil ho hluk a tak raději stejnou cestou zmizel. Na zpáteční cestě potkal samotného majitele, který do objektu právě přijížděl a nepoctivce zadržel do příjezdu policejní hlídky. Muž už v minulosti kradl a byl za to odsouzen. Hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

Nalezl kolo a nechal si ho, záhy o ně přišel

Litvínovští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu zatajení věci 34letému muži z Litvínova. Ten měl údajně najít u jedné zahradní kolonie za Litvínovem odložené jízdní kolo. To bylo před tím odcizené neznámým pachatelem ze sklepa jednoho litvínovského domu. Muž si kolo ponechal a poté o něj údajně přišel, když šel na ryby a kolo nechal v křoví. Když se pro kolo vrátil, už ho nenašel. Poškozený majitel vyčíslil škodu na částku 25 000 korun.

Most 10. srpna 2018

