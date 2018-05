Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Těžká dopravní nehoda

Prachatice – Libínské Sedlo – Dopravní policisté žádají případné svědky o spolupráci. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli dnes po půl desáté dopoledne k vážné dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II. třídy číslo 141, ve směru jízdy Libínské Sedlo - Blažejovice, u odbočky na obec Křišťanovice. Řidička osobního vozidla Škoda Felicia, která se snažila zabránit střetu s protijedoucím přesně nezjištěným osobním vozidlem, které předjíždělo nákladní vozidlo, strhla vozidlo vpravo na krajnici, odkud byla vymrštěna do protisměru, kde se střetla s protijedoucím předjížděným nákladním vozidlem. Při dopravní nehodě utrpěla řidička přesně nezjištěná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice společně s malým dítětem. Rychlou záchrannou službou byl dále s přesně nezjištěným zraněním odvážen do nemocnice také třetí spolujezdec z osobního vozidla. Ke zranění řidiče nákladního vozidlo nedošlo. Alkohol u řidičů negativní. Hmotná škoda na vozidlech je předběžným odhadem 130 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky, kteří mezi 09:15 – 09:45 hod., projížděli úsekem Prachatice - Volary, po silnici II. třídy číslo 141, o poskytnutí informací v podobě osobního svědectví či kamerových záznamů, k podezřelému osobnímu vozidlu, jehož řidič svou bezohlednou jízdou mohl ohrožovat i ostatní účastníky silničního provozu. Informace, prosím, neprodleně předejte dopravním policistům prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

25. května 2018

