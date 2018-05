Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

„Teroristický útok na osobní vlak“

ÚSTECKÝ KRAJ - CHABAŘOVICE - Taktické cvičení složek IZS

Ve středu 16. května v dopoledních hodinách v rámci Mezinárodního metodického cvičení složek IZS „RALLYE OSTROV 2018“ proběhlo na nádraží ČD v Chabařovicích taktické cvičení složek IZS. Cvičení se také účastní pět německých posádek RZP z německého Saska. Námětem letošního největšího taktického cvičení složek IZS byl teroristický útok na osobní vlak.

Výbuch vagónu, střelba, křik a pláč, přes osmdesát zraněných a mnoho dalších mrtvých!

Úkol pro čtyři desítky zasahujících zdravotnických záchranářů, 150 figurantů z řad studentů UJEP a VOŠZ Ústí nad Labem. Činnost a řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví hodnotilo přes dvacet lektorů a komisařů Vzdělávacího a výcvikového centra ZZS ÚK.

Cvičení se zúčastnilo sedm desítek policistů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Na místo události nejprve dorazila prvosledová hlídka Policie ČR, která zjistila charakter a rozsah události, a po ní i policisté speciální pořádkové jednotky. Ti v první řadě zajistili místo události a bezpečný prostor pro další složky IZS a zakročili proti nebezpečnému pachateli. Na místo byla povolána také zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje k provedení zákroku proti nebezpečnému pachateli držícímu rukojmí. Úkolem dopravních policistů bylo v okolí místa mimořádné události regulovat dopravu a zajišťovat hladký průjezd vozidel záchranných složek do zdravotnických zařízení. Do akce byli zapojeni rovněž policisté z týmu pro poskytování psychologické pomoci obětem trestných činů a obětem mimořádných událostí.

Požární jednotky setrvaly v bezpečné zóně a velitel jednotek HZS navázal kontakt s velitelem zásahu Policie ČR. Na výzvu velitele zásahu začaly jednotky poskytovat pomoc raněným osobám v zajištěném prostoru. Hasiči provedli prvotní třídění zraněných metodou START a evakuaci zraněných do místa poskytnutí první pomoci Zdravotnickou záchrannou službou. V některých případech hasiči zraněné osoby z vraku vagónu vyprošťovali pomocí techniky. Ve štábu zastupoval HZS ÚK velitel jednotky do příjezdu řídícího důstojníka. Po ukončení amokového stavu velitel jednotek požární ochrany přebral velení a stal se velitelem celého zásahu – likvidace požáru až do ukončení akce. Cvičení se zúčastnila jednotka HZS ÚK ze stanice Ústí nad Labem, podniková jednotka HZSP SŽDC, dobrovolné jednotky z Chabařovic, Chlumce, Krupky – Bohosudova, Telnice a psycholožka HZS ÚK.

Cvičení se zúčastnili, stejně tak jako všech zásahů na železnici, drážní hasiči SŽDC. Po nahlášení bezpečné zóny v místě nehody převzali vedení zásahu a zkratovali trakční vedení. Provedli prvotní průzkum a třídili zraněné osoby a předávali je zdravotnickým záchranářům.

Vítáme možnosti cvičení, při nichž si můžeme řešení krizových situací vyzkoušet a zjistit, zda je systém ČD nastavený správně a funguje od nahlášení události, přes součinnost se složkami IZS. Při vzniku mimořádné události právě zaměstnanci dopravce rozbíhají kolotoč záchranných prací. Je to vlakvedoucí, kdo přivolává složky Integrovaného záchranného systému a oznamuje situaci dispečinku ČD. Právě dispečerské pracoviště komunikuje jak s IZS, provozovatelem dráhy SŽDC, tak s dalšími organizačními složkami ČD.

Velké díky patří společnosti SŽDC a ČD za poskytnutí vagonové soupravy a prostor nádraží Chabařovice a dále všem subjektům, které se podílely na realizaci taktického cvičení.



Prokop Voleník, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

por. Mgr. Šárka Poláčková, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Oddělení tisku a prevence

Ing. Lukáš Marvan, komisař, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Mgr. Eva Gregorová, tisková mluvčí HZS SŽDC

Mgr. Radka Pistoriusová, tisková mluvčí ČD





16. 5. 2018

